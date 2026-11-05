Путина не будет на саммите G20 в Манчестере, - премьер Британии

Российский диктатор Владимир Путин не получит приглашение на саммит G20, который пройдет в Манчестере в ноябре 2027 года.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

По словам британского премьера, присутствие российского диктатора на саммите исключено из-за действующих санкций против Кремля.

В то же время, Россию на международной встрече смогут представлять только чиновники младшего ранга.

Бернем также подтвердил, что Великобритания будет оказывать военную и финансовую помощь Украине до завершения войны с РФ.

Кроме того, Лондон готов направить своих военных в состав миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении конфликта.

В отличие от РФ, правительство Британии стремится принять на саммите президента Китая Си Цзиньпина.

Ожидается, что экономическое сотрудничество и развитие Манчестера могут стать образцом новых отношений между странами.

Главной темой встречи G20 в 2027 году станет разработка "глобального набора стандартов" для искусственного интеллекта. Британия намерена выступить независимым посредником в этом вопросе между США и Китаем.

Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании в июле.

Проведение саммита Большой двадцатки в Манчестере станет ключевой точкой для проверки его международной стратегии, которую политик называет "осенней дипломатией".

В рамках нового курса правительство Великобритании также планирует обновить отношения с ЕС, Ближним Востоком и Содружеством наций.