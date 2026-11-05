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Путина не будет на саммите G20 в Манчестере, - премьер Британии

16:15 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Путина не будет на саммите G20 в Манчестере, - премьер Британии Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин не получит приглашение на саммит G20, который пройдет в Манчестере в ноябре 2027 года.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По словам британского премьера, присутствие российского диктатора на саммите исключено из-за действующих санкций против Кремля.

В то же время, Россию на международной встрече смогут представлять только чиновники младшего ранга.

Бернем также подтвердил, что Великобритания будет оказывать военную и финансовую помощь Украине до завершения войны с РФ.

Кроме того, Лондон готов направить своих военных в состав миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении конфликта.

В отличие от РФ, правительство Британии стремится принять на саммите президента Китая Си Цзиньпина.

Ожидается, что экономическое сотрудничество и развитие Манчестера могут стать образцом новых отношений между странами.

Главной темой встречи G20 в 2027 году станет разработка "глобального набора стандартов" для искусственного интеллекта. Британия намерена выступить независимым посредником в этом вопросе между США и Китаем.

Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании в июле.

Проведение саммита Большой двадцатки в Манчестере станет ключевой точкой для проверки его международной стратегии, которую политик называет "осенней дипломатией".

В рамках нового курса правительство Великобритании также планирует обновить отношения с ЕС, Ближним Востоком и Содружеством наций.

Напомним, что Украина пока не получала официального приглашения принять участие в саммите "Группы двадцати", который состоится в следующем месяце.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказался об участии в саммите G20, отметив, что "были определенные сигналы".

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио выступил в защиту решения Вашингтона пригласить Россию к участию в саммите G20.

По его словам, Соединенные Штаты должны поддерживать контакты с Москвой, поскольку без этого невозможно добиться договоренности о мире.

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