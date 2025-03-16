Путин понял философию Трампа и хочет завершения войны, - Уиткофф

Стив Уиткофф подчеркнул, что все стороны должны быть готовы к переговорам, чтобы достичь мира. Однако он выразил мнение про действия Путина на пути к мирному урегулированию конфликта.

"Я не хочу вкладывать слова в уста президента Путина, но, по моему мнению, он дал понять, что принимает философию президента Трампа. Президент Трамп хочет видеть конец этому. Я думаю, что президент Путин хочет видеть конец этому", - сказал Уиткофф.

Он отметил, что на передовой продолжаются бои между украинскими и российскими войсками, в частности на 2000-километровой границе, а также важна ситуация в Курской области.

"Есть Курская область, о которой также важно думать в этом контексте. Это все детали, которые нужно решить за столом переговоров, и, по моему мнению, все стороны настроены на это", - заявил он.