Путин сделал циничное заявление об атаке на Крымский мост и пригрозил "ответом"

Российский диктатор Владимир Путин, что его страна не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводят российские пропагандистские Telegram-каналы.
"Случившееся - это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленно, поскольку Крымский мост давно не используют для военных перевозок", - сказал Путин.
В то же время, диктатор заявил, что министерство обороны Россия уже готовит ответ. Также Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.
Путин еще раз поручил ФСБ принять меры по повышению безопасности моста, поскольку считает его стратегически важным.
Сегодня ночью на Крымском мосту раздались взрывы. Предварительно один пролет моста в сторону Тамани был разрушен, еще один в направлении Керчи – поврежден. Россияне перекрыли автомобильные и железнодорожные рельсы.
Источники РБК-Украина сообщили, что мост атаковали надводными дронами, это была спецоперация СБУ и Военно-морских сил ВСУ.
После этого в СБУ напомнили, что Крымский мост – это один из транспортных коридоров военных поставок для россиян, а традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.
При этом в России назвали инцидент терактом.
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