Путин снова отличился циничным заявлением: "Наша цель - закончить эту войну"

"Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот - закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - сказал он.

При этом диктатор добавил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами.

"Чем быстрее это станет ясно Киеву, тем лучше", - добавил Путин.

Напомним, ранее в российском Генштабе придумали новую цель РФ в войне против Украины. Путин также заявлял, что планом войны является якобы "помощь жителям Донбасса".

Кроме того, российский диктатор заявлял, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом.

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