RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин снова отличился циничным заявлением: "Наша цель - закончить эту войну"

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия якобы хочет поскорее закончить войну против Украины, а не заострять ситуацию дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

"Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот - закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - сказал он.

При этом диктатор добавил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами.

"Чем быстрее это станет ясно Киеву, тем лучше", - добавил Путин.

Напомним, ранее в российском Генштабе придумали новую цель РФ в войне против Украины. Путин также заявлял, что планом войны является якобы "помощь жителям Донбасса".

Кроме того, российский диктатор заявлял, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВойна России против УкраиныРоссийская Федерация