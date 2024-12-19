Путин снова угрожает "Орешником": что придумал на этот раз

Он также предложил провести так называемую "высокотехнологичную дуэль", призвав Запад расположить системы противовоздушной обороны в Киеве, чтобы попытаться перехватить российскую ракету.

"Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?" - заявил Путин.

По его словам, проведение такого "эксперимента" было бы России "интересным".

Он также сделал очередную попытку оправдать войну против Украины, заявив, что в стране якобы "есть много людей", которые поддерживают "освобождение" от так называемого "нацистского режима".

Кроме того, Путин сравнил российские системы ПВО С-400 с американскими THAAD, назвав последние "более слабыми". Он намекнул, что даже в случае поставки США этих систем Украине Россия будет продолжать "угрожать" своими технологиями.

Что известно об "Орешнике"

Напомним, что 21 ноября Россия впервые за время полномасштабной войны запустила ракету "Орешник" по городу Днепр. Тогда российский диктатор Владимир Путин признал, что таким образом РФ провела испытания этого типа вооружения.

К тому же, позже стало известно о якобы размещении этого типа вооружения в Беларуси.

В Центре противодействия дезинформации назвали эту информацию "страшилками". В частности глава ЦПД Андрея Коваленко отметил, что все разговоры о меньшем времени подлета - это информация операция россиян против украинцев и граждан Европы.

По его словам, для систем ПВО скорость российской ракеты роли не играет.