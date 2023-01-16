Путин вновь поговорил с Эрдоганом: обсудили зерновую сделку и обмен пленными с Украиной

В частности, стороны обсудили инициативу Турции и с учетом переговоров омбудсменов Украины и РФ вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.

При этом Путин пожаловался турецкому лидеру на то, что Украина не приняла предложения Кремля "прекратить огонь" на период православного Рождества.

В то же время диктатор и Эрдоган рассмотрели ход реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.

Напомним, ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить открытие гуманитарного коридора для раненых с Зеленским и Путиным.

Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел три раунда переговоров с Москальковой. В частности, Украина передала РФ список с 800 ранеными военными для вероятной репатриации.

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