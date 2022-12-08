Путин сменил стратегию в попытке сломить Украину, но не добьется успеха, - Блинкен

Российский диктатор Владимир Путин пытается сломить украинцев при помощи ударов по инфраструктуре, но он не добьется успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter .

"Президент Путин применил новую стратегию разрушения домов и инфраструктуры в попытке сломить волю народа Украины. Он не добьется успеха. Мы будем оставаться едиными с Украиной столько, сколько понадобится", - подчеркнул Блинкен.

Отметим, что Россия продолжает массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Так, последний обстрел был совершен 5 декабря. Тогда силы ПВО смогли сбить около 60 из более 70 вражеских ракет.

Напомним, ранее Блинкен заявлял, что если у России не получится сломить украинцев при помощи обстрелов инфраструктуры, то она может пойти на фальшивый мир.

Также мы писали, что, по словам Блинкена, демократы и республиканцы сохраняют в Конгрессе мощную двухпартийную позицию в поддержку Украины.

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