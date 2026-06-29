Путин признался, что соглашений с Трампом в Анкоридже не было

Что Путин сказал о "духе Анкориджа"

Путин заявил, что встреча на Аляске не привела к подписанию конкретных соглашений, а договоренности остались на уровне разговоров.

"Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине, и обсуждаемые компромиссы это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам", - заявил глава Кремля.

По его словам, американские переговорщики просили российскую сторону пойти на ряд компромиссов, и Москва якобы согласилась на часть этих предложений.

Однако ни до одного юридического или формального закрепления так называемого "духа Анкориджа" дело так и не дошло.

Напомним, спекуляции по поводу тайных соглашений между США и РФ были развеяны несколько дней назад. Государственный секретарь США Марко Рубио дал однозначный ответ на результаты переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, категорически отрицая наличие договоренностей по судьбе Украины.

По словам Рубио, на саммите в Анкоридже "были только предложения, а не соглашения". Он подчеркнул, что американская сторона действительно делала предложения по завершению войны, однако ни одна из них не превратилась в документ или согласованный план.