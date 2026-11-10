"Путин живет в другой реальности": Зеленский рассказал о вбросах делегации РФ на переговорах

"Россияне думают, они делились этим, что они оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину, не одно село. И там были военные, разведка с их стороны, они серьезно об этом говорили", - сказал он.

По его словам, украинская делегация этому удивлялась, как можно давать такую ​​информацию, когда существует много способов ее проверить.

"Путин живет в другой информации, другой реальности", - обратил внимание Зеленский.

Он добавил, что глава Кремля поэтому и говорит американцам, что ему осталось 1-2-3 месяца до оккупации всей восточной части Украины.

"Я тоже могу взять и нарисовать картинку и нарисовать полный контроль чего-нибудь. Но это неправда", - сказал Зеленский.