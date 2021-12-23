Путін про Зеленського: потрапив під вплив "нациків"

Президент РФ Володимир Путін зробив заяву про українського лідера Володимира Зеленського. Звинуватив його в попаданні під вплив "нациків".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції .

"Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир", - заявив він.

За його словами, це нібито сталося після приходу Зеленського до влади.

Нагадаємо, Володимир Путін відповів на запитання, чи може він дати гарантію, що РФ не нападе на Україну. За його словами, це буде залежати від забезпечення безпеки Росії.

Раніше в Кремлі заявили, що Путін готовий до діалогу із Зеленським.