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Путін про Зеленського: потрапив під вплив "нациків"

Автор: Анастасія Рокитна

Президент РФ Володимир Путін зробив заяву про українського лідера Володимира Зеленського. Звинуватив його в попаданні під вплив "нациків".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції.

За його словами, це нібито сталося після приходу Зеленського до влади.

"Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир", - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Путін відповів на запитання, чи може він дати гарантію, що РФ не нападе на Україну. За його словами, це буде залежати від забезпечення безпеки Росії.

Раніше в Кремлі заявили, що Путін готовий до діалогу із Зеленським.

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Володимир ЗеленськийВолодимир Путін