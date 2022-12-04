Какой будет ситуация на фронте зимой: в разведке США сделали прогноз

Темпы ведения боевых действий в Украине будут снижены в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии.

Она отметила, что разведка уже видит темпы снижения ведения боев, однако не видит снижения "воли украинских сил сопротивлению".

"Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы", - подчеркнула она.

Хейнс добавила, что вопрос заключается в том, каким образом будет обстоять ситуация на фронте по завершении зимнего периода.

Она также заявила, что Соединенные Штаты пока не видели со стороны Китая военной помощи России, однако Пекин поддерживает Москву другими средствами.

"Китай продолжает играть на обеих сторонах. То есть они продолжают работать с Россией по ряду вопросов, продолжают контакты, находят возможность поддерживать Россию на международных площадках, помогать им как-то справляться, предоставляют поддержку в различных формах", - сказала она.

Напомним, ранее британская разведка назвала причину, по которой российская армия больше не может наступать.

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