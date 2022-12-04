ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какой будет ситуация на фронте зимой: в разведке США сделали прогноз

Новина українською →
Калифорния, Воскресенье 04 декабря 2022 01:16
Какой будет ситуация на фронте зимой: в разведке США сделали прогноз Фото: директор национальной разведки США Эврил Хейнс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Темпы ведения боевых действий в Украине будут снижены в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии.

Она отметила, что разведка уже видит темпы снижения ведения боев, однако не видит снижения "воли украинских сил сопротивлению".

"Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы", - подчеркнула она.

Хейнс добавила, что вопрос заключается в том, каким образом будет обстоять ситуация на фронте по завершении зимнего периода.

Она также заявила, что Соединенные Штаты пока не видели со стороны Китая военной помощи России, однако Пекин поддерживает Москву другими средствами.

"Китай продолжает играть на обеих сторонах. То есть они продолжают работать с Россией по ряду вопросов, продолжают контакты, находят возможность поддерживать Россию на международных площадках, помогать им как-то справляться, предоставляют поддержку в различных формах", - сказала она.

Напомним, ранее британская разведка назвала причину, по которой российская армия больше не может наступать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии