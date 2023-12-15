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Путин соврал. В ГУР назвали точное количество оккупантов, воюющих против Украины

Киев, Пятница 15 декабря 2023 14:20
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Путин соврал. В ГУР назвали точное количество оккупантов, воюющих против Украины Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин соврал касательно количества оккупантов, воюющих против Украины. По данным разведки, реально число захватчиков - около 450 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По мнению разведчика, враг представляет искаженные данные, чтобы спровоцировать информационное давление на Украину, продолжить пугать другие страны и "мотивировать" россиян.

"Это не единственная ложь, которая вчера звучала из уст российского диктатора. В принципе каждый раз, когда он там открывал рот, он лгал. Но вместе с тем российский диктатор вчера признался в целом ряде военных преступлений и заявил, что намерен их продолжать", - сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, против Украины сейчас воюют около 450 тысяч оккупантов.

"Не та цифра, которую вчера озвучил человек, похожий на Путина. Разве что он посчитал вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали рашисты с поля боя. В таком ключе могла выйти другая цифра. В целом - это пропаганда", - добавил он.

Что заявил Путин

Напомним, вчера, 14 декабря, российский диктатор Владимир Путин провел "прямую линию", во время которой несколько часов отвечал на вопросы.

В ходе своей пресс-конференции диктатор заявил, что на фронте в Украине якобы находятся 617 тысяч российских военных.

Кроме того, Путин утверждал, что кроме 300 тысяч мобилизованных на службу по контракту, на войну против Украины привлекли 486 тысяч "добровольцев".

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