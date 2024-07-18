Независимо от того, кто станет президентом США, Украина найдет решение на поле боя, - Умеров

Украина найдет способ противостоять войскам России, даже если бывший президент США Дональд Трамп победит и поставит под угрозу жизненно важную американскую поддержку.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем дистанционном выступлении на ежегодном Форуме по безопасности в Аспене, Колорадо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

"Мы верим в лидерство США, и мы верим, что Америка хочет, чтобы ее партнеры и союзники тоже были сильными", - сказал Умеров.

"На этом этапе мы сосредоточимся на поле боя. Каким бы ни был результат выборов в США, мы найдем решение", — добавил он.

Умеров отметил, что Украина расширила мобилизационные усилия и продолжит сражаться, чтобы вернуть территории.

По его словам, "в рамках наших целей" - вернуть Запорожскую атомную электростанцию, захваченную россиянами в начале их наступления.

Умеров подчеркнул, что Украина не может остановить российские удары по своим городам и инфраструктуре, если не сможет поражать авиабазы и другие военные объекты на территории РФ, откуда наносятся удары.

"Мы хотим это громко сказать: мы делаем упор на военных объектах, чтобы они не могли поражать мирных жителей в Украине", – сказал он.