RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин заявил о "шансе" на мирную сделку между Украиной и РФ

11:41 03.09.2026 Чт
2 мин
По словам диктатора, другие страны должны только способствовать процессу разрешения конфликта
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия и Украина должны самостоятельно договориться о прекращении войны, а другие государства должны только оказывать помощь. Шансы на достижение таких договоренностей по-прежнему сохраняются.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ключевая роль в разрешении конфликта принадлежит непосредственно вовлеченным сторонам, в то время как другие страны могут только способствовать процессу.

"Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина, а все другие страны готовы поддержать и помочь, и не только Соединенные Штаты, но и присутствующие здесь страны", - заявил Путин.

Глава Кремля подчеркнул, что "эту проблему" должны решить непосредственно Москва и Киев. Он также выразил уверенность, что перспективы для достижения договоренностей по-прежнему сохраняются.

"Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", - подытожил российский диктатор.

Напомним, российский диктатор заявил, что страна-агрессор якобы избегает ударов по властям Украины, поскольку Москве нужны переговорщики, которые не будут ставить Россию "на колени".

Отметим, представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Кремль готов к продолжению войны, если Украина не признает захваченные территории и не согласится с требованиями Москвы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраинаМирные переговорыВойна в Украине