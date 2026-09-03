Путин заявил о "шансе" на мирную сделку между Украиной и РФ

По его словам, ключевая роль в разрешении конфликта принадлежит непосредственно вовлеченным сторонам, в то время как другие страны могут только способствовать процессу.

"Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина, а все другие страны готовы поддержать и помочь, и не только Соединенные Штаты, но и присутствующие здесь страны", - заявил Путин.

Глава Кремля подчеркнул, что "эту проблему" должны решить непосредственно Москва и Киев. Он также выразил уверенность, что перспективы для достижения договоренностей по-прежнему сохраняются.

"Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", - подытожил российский диктатор.