Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс

Журналисты спросили у диктатора, как он оценивает меморандум Украины о перемирии. На что Путин ответил, что он противоположен предложению России. При этом он отказался детальнее отвечать, заявив, что это "вредно для переговоров"

"Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организовываются, и проводятся для того, чтобы искать пути сближения. А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным переговоры", - сказал Путин.

По словам диктатора, Россия и Украина якобы договорились продолжить дальнейшие контакты после завершения обмена. И уже после завершения обмена пленными Путин считает, можно будет провести еще один раунд переговоров между Россией и Украиной.

"И договаривались таким образом, что после завершения этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время", - говорит Путин.

Он надеется, что президент Турции Реджеп Эрдоган, и его страна, как и раньше будут посредниками в переговорах. Россия якобы готова провести следующую встречу также в Стамбуле. Но все еще нет определенной даты.

"Они (руководители делегаций - ред.) сейчас между собой договариваются со временем очередной встречи... Предметом (встречи - ред.) как по мне, должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны", - заявил Путин.