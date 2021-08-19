США можуть завдати авіаударів по військовій техніці, яка опинилася у талібів, - Reuters

Білий дім не виключає, що може завдати авіаударів по військовій техніці, яка опинилася у талібів. Оскільки є побоювання, що американська зброя може бути використана для вбивства мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Діючі і колишні офіційні особи США не виключають, що озброєння може бути захоплено іншими войовничими угрупованнями, такими як Ісламська держава, для нападу на інтереси США в регіоні або навіть потенційно може бути передано противникам, включаючи Китай і Росію.

"Все, що не було знищено, тепер належить Талібану", - заявив офіційний представник США на умовах анонімності.

Адміністрація президента Джо Байдена настільки стурбована цією зброєю, що розглядає ряд варіантів, якими слід зайнятися.

Офіційні особи заявили, що нанесення авіаударів по більшому обладнанню, наприклад по вертольотах, не виключено, але є побоювання, що вони можуть викликати невдоволення талібів в той час, коли головною метою Сполучених Штатів є евакуація людей.

Інший чиновник заявив, що, хоча точних цифр поки немає, поточна оцінка розвідки полягала в тому, що таліби, як вважають, контролюють понад 2 тисяч бронетранспортерів, включаючи американські Хамві, і до 40 літаків, потенційно включаючи UH-60 Black Hawks, розвідувальні ударні вертольоти і військові дрони ScanEagle.

"Ми вже бачили бойовиків "Талібану", озброєних американською зброєю, яку вони захопили в афганських сил. Це становить значну загрозу для Сполучених Штатів і наших союзників", - сказав представник Майкл МакКол, головний республіканець в Комітеті у закордонних справах Палати представників США.

Всього за період з 2002 по 2017 роки США передали в Афганістан озброєння приблизно на 28 млрд доларів, зокрема, зброю, ракети, прилади нічного бачення і невеликі безпілотники для збору розвідувальної інформації.

З 2003 року Сполучені Штати надали афганським військам менше ніж 600 тисяч одиниць піхотної зброї, в тому числі штурмові гвинтівки М16, а також 162 тисяч одиниць засобів зв'язку і 16 тисяч приладів нічного бачення.