Путін заявив, що розпочати переговори з Україною вдалося "завдяки Лукашенку"

"Хотів би висловити вдячність білоруським колегам за хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів. Розпочати діалог із київською стороною стало можливим багато в чому завдяки особистим зусиллям президента Лукашенка. Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів", - сказав Путін.

Нагадаємо, нещодавно в Росії запропонували є включити Білорусь до списку гарантів для України.

На що у президента України Володимира Зеленського відповіли. Там вважають такі заяви дивними, враховуючи роль білоруської сторони у російській агресії проти нашої країни.

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