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Путін заявив про безглуздість переговорів у нормандському форматі без особливого статусу Донбасу

Новини » Нерухомість     15.11.2019 - 09:38
Путін заявив про безглуздість переговорів у нормандському форматі без особливого статусу Донбасу
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін не хоче зустрічатися в нормандському форматі без продовження закону про особливий статус Донбасу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що українська влада повинна продовжити термін дії закону про особливий статус Донбасу, інакше він не бачить сенсу у зустрічі у нормандському форматі. Про це він заявив журналістам після саміту БРІКС-Бразилії, передає РБК-Україна.

За його словами, закон повинен бути узгоджений з представниками незаконних збройних формувань "ЛДНР", яких підтримує Росія.

"Ми чуємо від перших осіб України про те, що може бути прийнятий інший закон про особливий статус Донбасу. Який? Це абсолютно ключова річ. Якщо буде прийнято щось таке, що не узгоджено "ЛНР" і "ДНР", тоді все миттєво зайде в глухий кут ", - заявив Путін

Зазначимо, 31 грудня 2019 року чинний закон про особливий статус Донбасу втрачає силу.

"31 закінчується термін, далі що? Що ми будемо робити в "нормандському форматі"? Це взагалі ключове питання", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше у Путіна назвали передчасною прив'язку нормандського саміту до 2019 року.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що після нормандської зустрічі неприпустимість переговорів з "ЛДНР" залишиться в силі. Також він підкреслив, що РФ постійно підштовхує Україну до переговорів з бойовиками.

Крім того, у Мінську Україна заявила про вимогу повністю припинити вогонь на Донбасі і розпустити "ЛДНР". Причому, як зазначила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, ці умови мають бути виконані перед реалізацією політичної частини "Мінська".

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