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Путін завтра відвідає окупований Крим

Новини » Політика     17.03.2020 - 14:25
Путін завтра відвідає окупований Крим
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін буде знаходитися на півострові протягом двох днів

Президент Росії Володимир Путін завтра в черговий раз відвідає окупований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін перебуватиме з візитом на окупованому півострові 18-19 березня. Планується, що в ході візиту він вручить російські державні нагороди будівельникам Кримського моста.

Нагадаємо, раніше Путін в інтерв'ю заявив, що йому байдужі санкції проти Росії через анексію Криму і агресію проти України. За його словами, Москва втратила близько 50 млрд доларів, але стільки ж нібито й заробила з допомогою імпортозаміщення.

"Так плювати на них, на ці санкції!", - заявив він.

До цього Путін відвідував окупований Крим у серпні 2019 року. Міністерство закордонних справ України засудило відвідування російським президентом окупованого півострова, оскільки воно не було узгоджене з українською владою і було здійснено з порушенням державного кордону. Офіційний Київ наполягає, що дані території є невід'ємною частиною України.

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