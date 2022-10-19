Путин снова обвинил украинские спецслужбы во взрыве на Крымском мосту

Россия продолжает считать, что украинские спецслужбы якобы причастны во взрыве на Крымском мосту, в результате которого произошел обвал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление президента РФ Владимира Путина в ходе заседания Совбеза.

"Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту", - заявил российский диктатор. Также он напомнил о псевдореферендумах на временно оккупированных территориях и добавил, что власти Украины "отказались признать волю и выбор людей и отвергают любые предложения о переговорах" и из-за этого якобы продолжаются обстрелы.