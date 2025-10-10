ua en ru
"Путин заплатит за свою войну": в Германии сделали заявление об использовании активов РФ

Германия, Пятница 10 октября 2025 16:02
UA EN RU
"Путин заплатит за свою войну": в Германии сделали заявление об использовании активов РФ Фото: министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин заплатит за свою войну против Украины. Германия найдет способ эффективно использовать замороженные активы РФ.

Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Клингбайль выразил уверенность, что вскоре можно будет более эффективно использовать замороженные российские активы.

"Важно, чтобы все было юридически безопасным", - сказал он в Люксембурге перед консультациями европейских министров финансов.

По словам немецкого министра, в последнее время в этом вопросе уже был достигнут прогресс. Еще нужно решить некоторые вопросы и серьезно отнестись к замечаниям, в частности со стороны Бельгии. Однако есть способы более эффективно использовать российские средства.

Клингбайль заявил, что он уверен, что "в конечном итоге мы добьемся того, чтобы Путин заплатил за свою войну".

Замороженные активы РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели ряд жестких санкций против РФ. В частности - замораживание российских активов за рубежом.

Как оценили в МВФ, объем таких активов в 2024-2025 годах превышает 300-350 миллиардов долларов. Точные данные сложно установить из-за распределения средств по разным юрисдикциям.

Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине так называемого "репарационного займа". Кредит предполагается возвращать только после получения Украиной компенсации от России.

В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил сомнения относительно использования замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.

Однако ЕС усиливает давление на Бельгию относительно разрешения на использование замороженных росактивов.

