Путин запретил россиянам использовать большинство иностранных слов

Согласно нововведениям, в России теперь во всех установленных законом сферах запрещено употребление слов и выражений, которые "не соответствуют нормам литературного русского языка, включая нецензурную брань". В этот "запретный список" входят и слова иностранного происхождения, которые имеют альтернативу в русском языке.

При этом диктатор решил все же не полностью запрещать использование иностранных слов и допустил только те, которые не имеют аналогов.

Стоит заметить, что, например, согласно закону, теперь в России нельзя будет использовать термин "президент", поскольку его придумали в США.