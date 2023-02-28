Путин запретил россиянам использовать большинство иностранных слов

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам РФ в отдельных сферах запрещается употреблять абсолютное большинство иностранных слов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно нововведениям, в России теперь во всех установленных законом сферах запрещено употребление слов и выражений, которые "не соответствуют нормам литературного русского языка, включая нецензурную брань". В этот "запретный список" входят и слова иностранного происхождения, которые имеют альтернативу в русском языке.
При этом диктатор решил все же не полностью запрещать использование иностранных слов и допустил только те, которые не имеют аналогов.
Стоит заметить, что, например, согласно закону, теперь в России нельзя будет использовать термин "президент", поскольку его придумали в США.
Напомним, ранее в Либерально-демократической партии России предложили называть Путина правителем, поскольку термин "президент" якобы является иностранным и "чуждым для россиян".
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