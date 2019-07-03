Путін вивів Росію з ракетного договору з США

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про зупинення дії договору про ракети середньої та малої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ на офіційному порталі правової інформації.

зокрема, Путін підписав закон, який призупиняє участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.

"Призупинити дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності та меншої дальності, підписаного в місті Вашингтоні 8 грудня 1987 року", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло,що в лютому 2019 року державний секретар США Майк Помпео заявив про вихід з Вашингтона договору про РСМД. У ноті Державного департаменту до МЗС Росії кажуть, що США "не вважають себе зв'язаними зобов'язаннями щодо цього документа". Також у ноті було зазначено, що США "можуть відкрито приступити до розробки, виробництва і розгортання заборонених угодою озброєнь".

Крім того, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) вимагають від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої та малої дальності.