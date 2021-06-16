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Путін вилетів до Швейцарії. Там він зустрінеться з Байденом

Автор: Анастасія Рокитна

Літак президента Росії Володимира Путіна злетів у небо і взяв курс на Швейцарію. Там він зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє видання "Известия".

Журналісти Кремля і Білого дому вже приїхали на віллу Ла Гранж, де через кілька годин почнеться зустріч лідерів Росії і США. Співробітники ЗМІ пройшли кілька перевірок безпеки.

Нагадаємо, Путін може позначити Байдену позицію Росії щодо вступу України в НАТО.

У Росії звернули увагу на заяву президента США Джо Байдена про можливість вступу України в НАТО. Кажуть, що раніше такого не було.

Крім того, президент України Володимир Зеленський у день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Зазначимо, на саміті лідери держав Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ. Водночас НАТО закликало Україну до впровадження реформ.

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