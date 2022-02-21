Путін про вступ України до НАТО: Байден запевнив, що можливий мораторій

Президент РФ Володимир Путін заявив, що під час розмови президент США Джо Байден запевнив його, що можливий мораторій на вступ України до НАТО. При цьому Путін додав, що можливий мораторій - це не поступка, а реалізація російських планів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу РФ .

"Якраз розмовляли з цього приводу (вступу України в НАТО, - ред.) американський колега запевнив, що Україну не збираються приймати завтра в НАТО. Більше того, можливий якийсь мораторій, але ж вони кажуть що Україна ще не готова. Тому відповідь була простою - це не поступка нам, це реалізації Ваших планів", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом до НАТО.

Крім того, раніше Зеленський заявив, що Україні необхідний глобальний документ з гарантіями безпеки.

Також Зеленський заявив, що РФ використовує питання НАТО як виправдання військ на кордоні України.

Він також вважає, що Німеччина і Франція мають бути зацікавлені у вступі української держави до НАТО.