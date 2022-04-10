RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін зустрінеться з Лукашенком на День космонавтики

Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російський президент Володимир Путін запланував зустріч із лідером режиму Білорусі Олександром Лукашенком на космодромі "Східний" 12 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Россия 1".

Союзники разом відвідають космодром "Східний" у День космонавтики. Там Путін і Лукашенко поспілкуються з робітниками та ознайомляться з ходом будівництва. За мотивами візиту президент РФ і керівник режиму Білорусі проведуть прес-конференцію.

"Безумовно мова піде і про ситуацію навколо і в Україні. Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва", – повідомили в сюжеті.

Раніше білоруський диктатор Лукашенко оголосив про успішне проведення "спецоперації" в Україні. Вона нібито полягала в звільненні білоруських далекобійників.

До слова, Словаччина вивчає варіант із продажем самохідних гаубиць Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінРосійська ФедераціяБілорусьВійна Росії проти України