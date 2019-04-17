У Кремлі заявили про підготовку зустрічі Путіна з Кім Чен Ином

Фото: Володимир Путін і Кім Чен Ин (колаж РБК-Україна)

Помічник президента РФ заявив, що зустріч може відбутися у будь-якому місті

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч лідерів РФ і Північної Кореї Володимира Путіна і Кім Чен Ина може пройти в будь-якому місті. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Він підкреслив, що ведеться "активна підготовка".

"Вона (зустріч, - ред.) може відбутися у будь-якому місці, підготовка ведеться активна", - сказав помічник, відповідаючи на питання, чи може зустріч пройти у Владивостоці.

Ушаков додав, що поки не може нічого сказати про строки проведення зустрічі. За його словами, Росія робила різні пропозиції Північній Кореї щодо питання місця переговорів.

Нагадаємо, Yonhap з посиланням на джерела повідомляло, що глава КНДР може зустрітися з президентом РФ у Владивостоці в кінці квітня. Співрозмовники видання розповіли, що Путін приїде до Владивостока напередодні візиту в Пекін 26-27 квітня, де заплановано його участь у форумі "Один пояс, один шлях".

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Кім Чен Ин незабаром прибуде в РФ.

Додамо, на початку вересня минулого року лідер Північної Кореї підтвердив свою готовність відвідати Росію з офіційним візитом. Він планував обговорити з главою РФ стратегію і перспективу співпраці двох країн.