Путин всем врет и затягивает решение о прекращении огня, - Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что путь к миру должен начаться без всяких условий, а Россию нужно заставить к прекращению войны. Он призвал Европу и США усилить давление на Кремль.

Зеленский выступил на встрече европейских лидеров, отметив, что путь к миру должен начинаться без условий. По его словам, если Россия не согласится на это, то нужно применить сильное давление до тех пор, пока она не согласится. Президент Украины подчеркнул, что Москва понимает только один язык.

"Со вторника на столе лежит предложение о прекращении огня - тишина в воздухе, на море и на фронтах. Это американское предложение - полное, безусловное прекращение огня на 30 дней. За это время, без убийств, можно было бы действительно обсудить все аспекты реального мира", - отметил глава Украины.

Путин затягивает прекращение огня

Зеленский отметил, что во время встречи обсуждали, кто затягивает мирный процесс и тормозит его. По его словам, теперь это стало очевидным. Президент Украины подчеркнул, что прекращение огня могло бы произойти уже сейчас, но Россия делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин врет всем о ситуации на местах.

"Путин врет всем о ситуации на местах, особенно о том, что происходит в Курской области, где украинские силы продолжают свои операции. Наши войска также стабилизировали ситуацию на фронте в Донецкой области - в частности в районе Покровска. Путин также врет, что прекращение огня якобы слишком сложное", - сказал Зеленский.

Глава Украины отметил, что на самом деле все можно контролировать, и этот вопрос обсуждался с американскими партнерами. Он подчеркнул, что Путин уже затянул войну почти на неделю после переговоров в Джидде, и будет продолжать это делать.

Президент подчеркнул, что это война России, которая длится более трех лет, с полномасштабными боями и разрушениями. Для того, чтобы остановить этот конфликт, нужно активное давление на Россию, а не просто переговоры. Зеленский считает, что необходимы решительные меры для того, чтобы сделать первые шаги к завершению войны.

Гарантии безопасности для Украины

"Это включает санкции против России, которые не только должны сохраняться, но и постоянно усиливаться. Я призываю вас сделать эти шаги и работать над этим вместе с партнерами. Мы должны определить четкую позицию относительно гарантий безопасности. Безопасность - ключ к надежному и длительному миру", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул необходимость продолжать работу над формированием контингентов, которые станут основой будущих Вооруженных Сил Европы. Он отметил, что мир будет более надежным, если на местах будут европейские контингенты, а американская поддержка станет гарантией безопасности.

Президент Украины также отметил, что должны быть четкие обязательства относительно того, как именно это будет реализовано.

Производство оружия

"То же касается инвестиций в производство оружия - как в Украине, где оно сейчас растет быстрее всего, так и в европейских странах. Европа нуждается в собственных арсеналах и возможности изготавливать самое современное вооружение. Производство боеприпасов не должно длиться 3-5 лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Делайте это как можно скорее", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский попросил не забывать об укреплении противовоздушной обороны, как в Украине, так и в будущем - в странах Европы. Он подчеркнул, что все страны нуждаются в защите, и поблагодарил каждого, кто помогает Украине в этом направлении.

"Очень плохой сигнал - учитывать мнение России относительно международного контингента. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и гарантия безопасности для Европы. Если Путин хочет размещать иностранный контингент на территории России - это его дело. Но он не имеет никакого права решать вопросы безопасности Украины и Европы", - отметил президент.

Объединение усилий мира

Зеленский также отметил необходимость объединения не только Европы и G7, но и всех других стран мира ради мира. Он отметил, что многие лидеры имеют связи по всему миру - в Латинской Америке, Азии, Африке и Тихоокеанском регионе, и подчеркнул, что Украина хочет справедливо завершить войну. Украинский президент добавил, что мир должен понять, что Россия является единственным препятствием на пути к миру.

"Я прошу вас говорить со всеми - от Бразилии до Китая, от африканских до азиатских стран - о том, что нужен настоящий мир. Мир через силу. Мир через принуждение России сделать необходимые шаги ради мира", - добавил он.

Зеленский отметил, что в течение многих лет Путин врал миру, утверждая, что не провоцирует и не затягивает войну. Однако, когда встал вопрос о прекращении огня, стало очевидно, что тот, кто выдвигает лишние условия, которые усложняют процесс и затягивают все, является настоящей причиной войны. По его словам, это делает именно Путин.

"Путь к миру должен начинаться без всяких условий. Если Россия этого не хочет, то необходимо применить сильное давление, пока она не согласится. Москва понимает только один язык. Я прошу вас говорить с Америкой, с президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом, чтобы помочь приблизить мир быстрее. Это возможно через полные санкции, мощное давление и принуждение России к миру.", - подытожил президент.