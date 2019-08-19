Путін вперше прокоментував вибух в Северодвінську

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що ніякої загрози підвищення радіаційного фону в результаті вибуху в Северодвінську, який стався 8 серпня, немає. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін повідомив, що ситуацію в зоні події контролюють фахівці, серед яких і незалежні експерти.

"Ніякої загрози там немає, ніякого підвищення фону там теж немає. Туди були направлені експерти, в тому числі незалежні, які контролюють ситуацію. Я отримую доповіді від наших експертів - військових і цивільних. Ми серйозних змін там не бачимо, але превентивні заходи вживаються, щоб не було жодних несподіванок", - заявив президент РФ.

Також Путін додав, що люди, які загинули при вибуху, виконували дуже важливу державну функцію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через два дні після вибуху ракети під Северодвінську, дві російські станції моніторингу радіації перестали передавати дані. На думку експертів, відключення станцій посилює побоювання, що Кремль намагається приховати обставини катастрофи. Після вибуху ракети на військовому полігоні 8 серпня, радіаційна хмара накрила більшу частину південно-східних і центральних регіонів України, а також Крим.