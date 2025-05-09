"Путлер - военный преступник": эстонский музей вывесил плакат на границе с РФ

В Эстонии Нарвский музей, находящийся на границе с РФ, на фоне празднований в Москве "Дня победы" вывесил плакат, отождествляющий диктатора Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонский вещатель ERR.
Такое место выбрано не случайно, ведь граница между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом проходит по реке Нарве. А стена замка на которой размещен плакат с надписью "Путлер - военный преступник" выходит на Ивангородскую крепость, расположенную уже на территории РФ.
Как отметили в Нарвском музее, этот месседж является напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях РФ.
"Сегодня в День Европы мы отмечаем мир и свободу. С завершением Второй мировой войны именно мир и свобода, уважение к суверенитету, принципы солидарности стали базовыми ценностями Европейского сообщества", - сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.
Она напомнила, что вместе с тем наряду уже четвертый год идет полномасштабная война, которую развязал Путин.
"Мы называем диктатора диктатором, военные преступления - военными преступлениями", - добавила Сморжевских-Смирнова.
Такую акцию уже не в который раз организует Нарвский музей. Впервые плакат с надписью "Путин - военный преступник" появился на стенах замка в 2023 году. Он вызвал неоднозначную реакцию в городе.
В этом году в знак ответа на пропагандистские мероприятия, которые традиционно к 9 мая организуют в России - плакат снова вывесили.
Напомним, что сегодня в Москве на Красной площади состоялся парад ко Дню победы, который ежегодно устраивает агрессор. В этот раз он был особенным тем, что к диктатору приехали лидер Китая Си Цзиньпин и впервые за время полномасштабной войны на параде присутствовал один из представителей стран-членов ЕС - словацкий премьер Роберт Фицо.
Путин в своей речи во время парада 9 мая заявил, что весь русский народ якобы поддерживает "героев СВО" и что "правда на стороне России".
В Центре противодействия дезинформации отметили, что эти слова диктатора - очередной пример того, как кремлевская пропаганда пытается отождествить события Второй мировой войны с нынешней вооруженной агрессией против Украины.
Это попытка оправдать захватническую, геноцидную войну против Украины, завернув ее в обертку "исторической памяти" и "борьбы с нацизмом", добавляют в ЦПД.
Добавим, что Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.
В то же время сегодня, 9 мая в Украине отмечают День Европы. Ранее этот день ассоциировался среди украинцев со "Отечественной войной". Однако Украина отходит от советских традиций.
В Украине День Европы начали отмечать с 2003 года - согласно указу тогдашнего президента Леонида Кучмы. Но праздновали его в третью субботу мая. В мае 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым официально перенес празднование Дня Европы на 9 мая, чтобы синхронизировать его с европейской традицией.
Это стало еще одним сигналом, что Украина видит себя частью европейской семьи - не только политически, но и культурно.
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