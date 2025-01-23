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Путин определяет цели в Европе в дополнение или вместо Украины, - премьер Бельгии

Давос, Четверг 23 января 2025 12:03
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Путин определяет цели в Европе в дополнение или вместо Украины, - премьер Бельгии Фото: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин не оставляет своих агрессивных планов. Россия имеет экономические возможности для войны на несколько лет.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время "Украинского завтрака" в Давосе.

"Мы четко считаем, что Путин хочет перегруппироваться и, возможно, хочет определить другую цель своих действий в дополнение к Украине или на замену Украины", - сказал он.

Как отметил Де Кроо, Россия за 3 года войны не достигла ни одной из своих стратегических целей, а российская экономика значительно ослаблена.

По его словам, в 16-м пакете санкций огромную роль должны сыграть газ и сжиженный газ. Также там будет идти речь об удобрениях. Потому что на самом деле по сравнению с довоенным периодом вырос экспорт удобрений из России.

"Мы видим, что российская экономика ослабляется, но анализ наш свидетельствует о том, что они еще готовы продолжать войну по крайней мере несколько лет", - сказал он.

Де Кроо заявил, что о мирных переговорах можно говорить. "Но честно скажите мне, не нужно ли сначала укрепить Украину, а потом идти на мирные переговоры? Сделать так, чтобы РФ не была угрозой ни для ЕС, ни для других стран мира. Поэтому вывод мой таков. Во-первых, мы должны иметь целью долговременные санкции. А, во-вторых, не переворачивать столы, когда ведем дискуссии. И я действительно считаю, что сначала надо усилить Украину, а потом увидим что делать", - сказал премьер-министр Бельгии.

Напомним, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас опровергла заявление Трампа о том, что Европа якобы недостаточно помогает Украине. По ее словам, помощь ЕС достигла 134 млрд евро, что делает континент крупнейшим международным донором.

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Владимир Путин Давос
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