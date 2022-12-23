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Путин войной отбросил экономику России на 30 лет назад, - СМИ

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Владимир Путин ослабил российскую экономику и вооруженные силы настолько, что стране может потребоваться до 30 лет, чтобы выйти довоенный уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Один высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свой экономический и военный потенциал.

За неполные 10 месяцев войны российская армия потеряла более 100 тысяч солдат, кроме того Кремлю пришлось в срочном порядке тратить почти 30% годового бюджета страны на на войну.

По словам британских чиновников, ВСУ в боях удалось уничтожить половину российских танков. Кроме того, введенные против РФ санкции существенно замедляют возможности по восстановлению экономики страны и сильно ограничивают производственный и экспортный потенциал России.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки пополнили санкционный список в отношении России и ввели ограничения против еще 10 юридических лиц.

Кроме того, РБК-Украина писало о том, что Министерство торговли США вводит новые санкции против частной военной компании "Вагнера".

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Владимир ПутинРоссийская Федерация