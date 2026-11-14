Путин выдвинул Британии ультиматум по Украине и ядерному оружию, - The Telegraph

Как удалось выяснить журналистам, это требование вошло в перечень предложений, подготовленных российскими представителями для переговоров о завершении войны в Украине.

Издание обращает внимание на то, что Великобритания является единственной европейской страной, использующей подводные лодки с ядерным вооружением для обеспечения коллективной обороны НАТО.

Что важно понимать, недавно британский премьер-министр Энди Бернем подчеркнул, что вопрос безопасности Европы не может быть предметом договоренностей с Россией.

По информации издания, документ с требованиями Москвы также предусматривает вывод сил НАТО из Восточной Европы и стран Балтии, исключение Финляндии из Альянса, а также обязательство не направлять западные войска в Украину.

Утверждается, что только после выполнения этих условий глава Кремля будет готов рассматривать возможность прекращения огня.

Кроме того, Москва требует прекратить поставки Украине западного вооружения, военной техники и другой продукции. Еще одно условие России - отказ от перспективы вступления Украины в НАТО.

Также Кремль стремится сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями после окончания войны. Взамен Москва якобы готова не препятствовать вступлению Украины в Европейский союз, но при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике объединения.