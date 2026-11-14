Путин выдвинул Британии ультиматум по Украине и ядерному оружию, - The Telegraph

Российский диктатор Владимир настаивает, чтобы Великобритания отказалась от использования своего ядерного потенциала для защиты других европейских государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Как удалось выяснить журналистам, это требование вошло в перечень предложений, подготовленных российскими представителями для переговоров о завершении войны в Украине.
Издание обращает внимание на то, что Великобритания является единственной европейской страной, использующей подводные лодки с ядерным вооружением для обеспечения коллективной обороны НАТО.
Что важно понимать, недавно британский премьер-министр Энди Бернем подчеркнул, что вопрос безопасности Европы не может быть предметом договоренностей с Россией.
По информации издания, документ с требованиями Москвы также предусматривает вывод сил НАТО из Восточной Европы и стран Балтии, исключение Финляндии из Альянса, а также обязательство не направлять западные войска в Украину.
Утверждается, что только после выполнения этих условий глава Кремля будет готов рассматривать возможность прекращения огня.
Кроме того, Москва требует прекратить поставки Украине западного вооружения, военной техники и другой продукции. Еще одно условие России - отказ от перспективы вступления Украины в НАТО.
Также Кремль стремится сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями после окончания войны. Взамен Москва якобы готова не препятствовать вступлению Украины в Европейский союз, но при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике объединения.
Кстати, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Путин хочет перекроить границы Европы, а под прицелом - Финляндия и Швеция.
Что интересно, накануне российский дипломат Алексей Дробинин заявил, что Москва допускает заключение с отдельными странами НАТО двусторонних пактов о ненападении.