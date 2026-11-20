Российский диктатор Владимир Путин "случайно" выпускал по Польше дроны и "несколько небольших ракет".
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
"Путин запускал дроны в Польшу и несколько небольших ракет, случайно", - сказал американский лидер.
Кроме того, он похвалил польского премьера Дональда Туска и сказал, что тот ему нравится.
"Ну, я ничего не могу с этим поделать. Я давно его знаю. Да. Ладно. Мне нравится польский премьер-министр. Не забывайте, что я поддержал его", - сказал президент США.
Он добавил, что якобы помог Туску победить, поскольку тот был "на десятом месте". Трамп также назвал премьера Польши "прекрасным парнем".
Напомним, Трамп во время встречи с российским диктатором назвал его своим "другом" и заявил, что из многолетней коммуникации с главой Кремля вполне может получиться "много замечательных вещей".
"Боже, береги нас от таких друзей", - прокомментировал Туск заявление президента США и оптимизм по поводу переговоров с российским руководством.
Напомним, 19 ноября Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Во время встречи Трамп Путина своим "другом" и выразил надежду, что встреча принесет "много замечательного" или станет началом чего-нибудь хорошего.