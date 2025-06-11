Боится атак? Путин потребовал спрятать самолеты, чтобы они не стояли "в чистом поле"
Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы в России заранее готовили инфраструктуру для "новых систем вооружения". Речь, в частности, о самолетах.
Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит ТАСС.
"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - заявил диктатор во время совещания по вооружениям.
Он уточнил, что деньги для строительства и модернизации российских баз, арсеналов и аэродромов нужно отдельно закрепить в соответствующей госпрограмме.
"Знаю, все время подписываю эти документы. Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, они просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становится. И требует более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов", - добавил Путин.
Операция "Паутина"
Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины атаковала российскую стратегическую авиацию беспилотниками. Дроны спрятали в модульных домиках, которые перевозили грузовики.
Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские беспилотники поразили 41 российский самолет. Больше всего от атаки досталось российским бомбардировщикам.
К слову, сегодня, 11 июня, СБУ показала видео о том, как начиналась операция "Паутина".
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