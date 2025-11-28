Путин вызвал Орбана "на ковер": в Европе и США ничего не знают о тайной встрече

Предстоящая поездка венгерского премьера в Москву вызывает вопросы среди партнеров по ЕС и НАТО, поскольку готовится в расширенном формате и сопровождается обсуждением энергетических и ядерных тем, важных для Будапешта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию портала VSquare.
Венгерский глава правительства планирует посетить Москву 28 ноября, причем визит готовится с участием крупной делегации.
Вместе с ним должны отправиться министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.
Этот выезд не был предварительно согласован ни с союзниками по НАТО, ни со структурами Евросоюза, и вероятность уведомления США также ставится под сомнение.
При этом в европейских дипломатических кругах считают, что встреча может быть частью регулярной практики контактов с Кремлем.
Ключевым направлением переговоров объявлены энергетические вопросы. Они приобрели особую актуальность на фоне решения США предоставить Венгрии годовое освобождение от санкционных ограничений, связанных с российской нефтью и газом.
В ходе визита планируется обсуждение дальнейших поставок энергоресурсов и возможных изменений в схемах их прохождения.
Отдельным блоком станут вопросы атомной энергетики. В частности, планируется затронуть участие компании Westinghouse в проекте строительства станции Пакш как поставщика топлива.
Также, в материале отмечается, что "также будут затронуты ядерные вопросы".
Еще одной темой станет рассмотрение вероятной сделки, в рамках которой венгерская компания MOL может приобрести долю Газпрома в сербской NIS, что позволило бы снизить риски попадания под санкции США.
По данным источников, визит может быть подан как попытка восстановить идею краткосрочного "мирного саммита" в Будапеште с участием Трампа и Путина.
Накануне Владимир Путин заявил, что Москва и Будапешт обсуждают возможный приезд венгерского премьера.
Напоминаем, что позиция Виктора Орбана относительно прекращения финансовой поддержки Украины в ЕС не стала неожиданностью, и, отвечая журналистам, вице-премьер Тарас Качка подчеркнул, что подобные заявления Будапешта давно прогнозировались и потому воспринимаются как часть привычной риторики, не меняющей общего подхода к взаимодействию с европейскими партнерами.
Отметим, что Виктор Орбан, сохраняющий пророссийскую линию, настаивает, чтобы ЕС поддержал навязанный США ультимативный "мирный план" для Украины, и одновременно угрожает заблокировать весь пакет европейской поддержки для Киева.