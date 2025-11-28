Путин вызвал Орбана "на ковер": в Европе и США ничего не знают о тайной встрече

Подготовка визита и состав делегации

Венгерский глава правительства планирует посетить Москву 28 ноября, причем визит готовится с участием крупной делегации.

Вместе с ним должны отправиться министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

Этот выезд не был предварительно согласован ни с союзниками по НАТО, ни со структурами Евросоюза, и вероятность уведомления США также ставится под сомнение.

При этом в европейских дипломатических кругах считают, что встреча может быть частью регулярной практики контактов с Кремлем.

Энергетическая повестка

Ключевым направлением переговоров объявлены энергетические вопросы. Они приобрели особую актуальность на фоне решения США предоставить Венгрии годовое освобождение от санкционных ограничений, связанных с российской нефтью и газом.

В ходе визита планируется обсуждение дальнейших поставок энергоресурсов и возможных изменений в схемах их прохождения.

Ядерные проекты и возможные сделки

Отдельным блоком станут вопросы атомной энергетики. В частности, планируется затронуть участие компании Westinghouse в проекте строительства станции Пакш как поставщика топлива.

Также, в материале отмечается, что "также будут затронуты ядерные вопросы".

Еще одной темой станет рассмотрение вероятной сделки, в рамках которой венгерская компания MOL может приобрести долю Газпрома в сербской NIS, что позволило бы снизить риски попадания под санкции США.

Политический контекст

По данным источников, визит может быть подан как попытка восстановить идею краткосрочного "мирного саммита" в Будапеште с участием Трампа и Путина.

Накануне Владимир Путин заявил, что Москва и Будапешт обсуждают возможный приезд венгерского премьера.