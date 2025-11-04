"Сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и боевым трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", - выдал российский диктатор.

Он заявил, что борьба народного ополчения против польских войск в 1612 году позволила отстоять "государственные устои" и "священное право держаться собственных корней и моральных опор".

По словам Путина, россияне якобы умеют "смыкать ряды" в условиях "глобальных вызовов и угроз".

"Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии настоящего, а их, к сожалению, достаточно, мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только соседними, но и со всеми народами на Земле", - сказал он.

Что произошло в 1612 году

В 1612 году произошло решающее противостояние второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского против польско-литовских интервентов в Москве.

Ополчение нанесло поражение войскам гетмана Яна Ходкевича, который пытался снять блокаду с польско-литовского гарнизона в Кремле.

После этого в октябре столица была полностью освобождена, что привело к капитуляции польского гарнизона 7 ноября того же года.