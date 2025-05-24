Путин не отказывается от "победы" в Украине: разведка США

По данным разведки США, Путин почти наверняка стремится к победе в Украине, и его цели остаются по большей части неизменными с начала войны:

нейтралитет Украины,

дальнейший раздел Украинского государства.

Как сообщают данные разведки, при отсутствии переговорного урегулирования или, как вариант, мощной западной помощи, перспективы на поле боя, вероятно, будут продолжать медленно меняться в пользу России до 2025 года, хотя, как уточнили в разведке, российские достижения на поле боя замедляются и продолжают происходить за счет больших потерь личного состава и техники.

"С начала войны Россия потеряла не менее 10 000 наземных боевых машин, включая более 3000 танков, а также почти 250 самолетов и вертолетов и более 10 военно-морских судов. Россия понесла более 700 000 потерь среди личного состава во время войны", - говорится в отчете.

В то же время, разведка сообщила, что российские войска якобы продолжают небольшой, постепенный прогресс в захвате частей Донецкой и Луганской областей и возвращении под свой контроль Курской области.

"С этой целью Россия ввела более 10 000 северокорейских солдат вдоль Курского выступа для поддержки российских наступательных операций", - добавили в отчете.

Кроме этого, в разведке США объяснили, что Россия продолжает атаковать критически важную инфраструктуру Украины с помощью ударных беспилотников и ракет дальнего радиуса действия.

"Хотя Россия и подтверждает свою открытость к урегулированию путем переговоров, она остается непоколебимой в своих требованиях относительно постконфликтного нейтралитета Украины, контроля над численностью вооруженных сил Украины и дальнейшего разделения украинского государства. Россия, вероятно, продолжит свою стратегию", - подытожила разведка США.