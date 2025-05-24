Путин не отказывается от "победы" в Украине: разведка США

Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от цели победить в Украине. Несмотря на значительные потери и затяжной конфликт, его стратегия остается неизменной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет "Оценка глобальных угроз - 2025", подготовленный Управлением военной разведки США для Конгресса США.
По данным разведки США, Путин почти наверняка стремится к победе в Украине, и его цели остаются по большей части неизменными с начала войны:
Как сообщают данные разведки, при отсутствии переговорного урегулирования или, как вариант, мощной западной помощи, перспективы на поле боя, вероятно, будут продолжать медленно меняться в пользу России до 2025 года, хотя, как уточнили в разведке, российские достижения на поле боя замедляются и продолжают происходить за счет больших потерь личного состава и техники.
"С начала войны Россия потеряла не менее 10 000 наземных боевых машин, включая более 3000 танков, а также почти 250 самолетов и вертолетов и более 10 военно-морских судов. Россия понесла более 700 000 потерь среди личного состава во время войны", - говорится в отчете.
В то же время, разведка сообщила, что российские войска якобы продолжают небольшой, постепенный прогресс в захвате частей Донецкой и Луганской областей и возвращении под свой контроль Курской области.
"С этой целью Россия ввела более 10 000 северокорейских солдат вдоль Курского выступа для поддержки российских наступательных операций", - добавили в отчете.
Кроме этого, в разведке США объяснили, что Россия продолжает атаковать критически важную инфраструктуру Украины с помощью ударных беспилотников и ракет дальнего радиуса действия.
"Хотя Россия и подтверждает свою открытость к урегулированию путем переговоров, она остается непоколебимой в своих требованиях относительно постконфликтного нейтралитета Украины, контроля над численностью вооруженных сил Украины и дальнейшего разделения украинского государства. Россия, вероятно, продолжит свою стратегию", - подытожила разведка США.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп впервые признал, что Путин до сих пор не готов заканчивать войну против Украины, поскольку считает, что побеждает.
Об этом Трамп якобы сказал во время телефонного разговора с европейскими лидерами.
Однако премьер-министр Польши Дональд Туск не подтвердил информацию, что Трамп в своем разговоре заявил, что российский диктатор не хочет заканчивать войну против Украины.
Однако стоит заметить, что сам Туск не принимал участие в данном разговоре. Во время конференции были подключены: президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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