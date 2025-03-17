Путин не откажется от дальнейшей попытки оккупировать Украину после прекращения огня, - ISW

В отчете напомнили, что российские войска находятся на левом берегу Днепра напротив Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.

Аналитики ведомства предполагают, что российские войска на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложному беспрепятственному форсированию реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции.

"Остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе - чрезвычайно редкое явление на войне. Это означает, что возобновление российского наступления, скорее всего, станет серьезной угрозой для Харькова, Запорожья, и ключевых городов донецкого "пояса крепостей" (50-километровая линия из четырех крупных городов Донецкой области: Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка)", - убеждены в ISW.

В отчете также отмечается, что Россия строит большую автомагистраль и железную дорогу, которые должны соединить крупные города в оккупированных районах Украины и России. Это должно усилить российский контроль на оккупированных территориях и способность командования агрессора перевозить и оснащать свои войска в случае будущего наступления на юге Украины.

Помощь и армию необходимо увеличить

В Институте изучения войны также убеждены, что Соединенным Штатам и странам Европы придется оказывать военную помощь Украине быстрее, в значительно больших объемах и по более высоким ценам, по мере того, как окончательная линия прекращения огня будет приближаться к нынешней линии фронта.

По мнению аналитиков, Украине, вероятно, понадобится еще большая армия с большими возможностями, чтобы играть свою критически важную роль в сдерживании и, при необходимости, победы над будущей агрессией вдоль нынешней линии фронта (как внутри Украины, так и вдоль международной границы Украины с Россией), которая составляет более 2100 километров.

"Соблюдение режима прекращения огня вдоль нынешней линии фронта, также будет требовать привлечения большого количества сил стран Запада. Помощь Украине в восстановлении стратегически важных территорий, как заявил президент США Дональд Трамп, могла бы существенно уменьшить стоимость и сложность обеспечения будущего мира. Прекращение огня на более защищенных позициях также поставило бы войска РФ в более невыгодное положение для возобновления наступательных операций, что сделало бы будущую российскую агрессию менее вероятной", - говорится в отчете.

Территориальные претензии Кремля

В ISW также напомнили, что руководство России сохраняет свои максималистские территориальные претензии на все оккупированные территории Украины и значительную часть неоккупированной страны. Об этом свидетельствуют требования высокопоставленных чиновников Кремля, включая Владимира Путина, отдать всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая те районы, которые еще не оккупированы войсками РФ.

Недавно Путин заявил, что "Новороссия" является неотъемлемой частью России, а представитель Кремля Дмитрий Песков определил "Новороссию" как всю восточную и южную Украину, в частности Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

"Постоянные заявления Кремля с требованием к Украине уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что Кремль и Путин остаются преданными этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры", - считают в ISW.

Гарантии безопасности - уступка для Путина

По мнению аналитиков, согласие на гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, стало бы существенной уступкой для Путина. В Институте напомнили, что диктатор неоднократно призывал Киев навсегда отказаться от намерений вступить в НАТО или любой блок безопасности и отклонить будущие предложения иностранной военной помощи.

В ISW отметили, что российские чиновники также, похоже, получают все большую поддержку своих требований в российском обществе, несмотря на расходы Кремля на длительную войну. И Путин, вероятно, остается сторонником обеспечения возврата российских инвестиций в войну, которые он считает достаточными.

"Путин и чиновники Кремля регулярно транслируют российскому народу свои требования касательно территориальных уступок и уступок в сфере безопасности Украины за пределами нынешней линии фронта. Таким образом они подчеркивают, что Путин вряд ли откажется от своих амбиций в Украине даже после прекращения огня", - убеждены в Институте изучения войны.