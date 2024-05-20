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Путин ведет войну против Украины в масштабах 19 века, это плохая стратегия, - Остин

Архивное фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин пытается проводить войну против Украины в масштабах 19 века. Но в 2024 году это является плохой стратегией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина после заседания "Рамштайна".

"Путинские силы начали новые операции, чтобы захватить суверенную территорию Украины, они захватывают села и бомбят дамбы и электростанции", - заявил он.

При этом Остин подчеркнул, что Путин надеется, что Украина падет и группа "Рамштайн" распадется.

"Но он не прав. Путин пытается проводить войну в масштабах 19 века в 2024 году - это плохая стратегия", - сказал Остин.

Что США уже передали Украине

Глава Пентагона добавил, что во время заседания "Рамштайн" участники много говорили о системе обороны Украины и как бороться против российского, иранского и северокорейского оружия. 

"США пытаются обеспечить то, что необходимо Украине сейчас, особенно в районе Харькова. Мы знаем, что США подписали дополнительный пакет помощи Украине, с системами Patriot и HIMARS, включая боеприпасы к этим системам и другими необходимыми вещами", - сказал он.

Отдельно Остин подчеркнул, что дополнительный пакет, который США недавно подписали, будет включать 155-миллиметровые боеприпасы, а также дополнительные вещи.

Заседание "Рамштайн"

Сегодня состоялась 22-я встреча в формате "Рамштайн". На ней участники обсуждали возможности поддержки Украины в военном плане.

При этом ранее Остин заявлял, что предстоящие недели и месяцы для Украины будут решающими.

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