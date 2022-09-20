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Путин ведет войну не только с Украиной, но и со всей Европой, - Санчес

Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия ведет войну не только с Украиной, но и со всем Европейским союзом - и она проигрывает.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин использует энергетику как инструмент войны, потому что ему угрожают ценности ЕС.

Премьер Испании настаивает, что хотя Путин преуспел в повышении цен на энергоносители в Европе, вынуждая проводить масштабные рыночные интервенции, чтобы уменьшить финансовые потери домохозяйств и компаний, Москва на самом деле подталкивает ЕС к сближению.

Санчес считает, ЕС извлекает уроки из последовательных кризисов, обрушившихся на континент с 2008 года. В качестве последних примеров этой тенденции испанский премьер назвал соглашения между правительствами стран ЕС об объединении долгов, координации инвестиций в оборону и отказе от российских энергоносителей.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украине станет важным шагом для переговоров о завершении войны между странами.

Добавим, что Россия может столкнуться с более продолжительной и глубокой рецессией из-за санкций.

Кроме того, цены на нефть дешевеют третью неделю подряд.

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