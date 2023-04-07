Россияне усилили репрессии в оккупации из-за отказа от "паспортизации", - ЦНС

Российские оккупанты усилили репрессии против гражданских, отказывающихся от паспорта России. Запустили "мобильные группы" по паспортизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Как пишет пресс-служба, оккупанты наращивают темпы принудительной "паспортизации" и прибегают к насилию над теми, кто отказывается брать российскую макулатуру.

"Еще в конце марта российский диктатор Владимир Путин выразил свое недовольство темпами паспортизации на ВОТ. В ответ оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы" по паспортизации", - пишет пресс-служба.

"Мобильные группы" объезжают дома гражданских и "агитируют" их получать паспорт. Нередко, в случае отказа, оккупанты прибегают к давлению: от угроз до применения физической силы.