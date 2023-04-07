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Россияне усилили репрессии в оккупации из-за отказа от "паспортизации", - ЦНС

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Пятница 07 апреля 2023 14:04
Россияне усилили репрессии в оккупации из-за отказа от "паспортизации", - ЦНС Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усилили репрессии против гражданских, отказывающихся от паспорта России. Запустили "мобильные группы" по паспортизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Как пишет пресс-служба, оккупанты наращивают темпы принудительной "паспортизации" и прибегают к насилию над теми, кто отказывается брать российскую макулатуру.

"Еще в конце марта российский диктатор Владимир Путин выразил свое недовольство темпами паспортизации на ВОТ. В ответ оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы" по паспортизации", - пишет пресс-служба.

"Мобильные группы" объезжают дома гражданских и "агитируют" их получать паспорт. Нередко, в случае отказа, оккупанты прибегают к давлению: от угроз до применения физической силы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты заставляют учителей отказываться от украинского гражданства во временно оккупированном Мелитополе.

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