Россияне усилили репрессии в оккупации из-за отказа от "паспортизации", - ЦНС
Российские оккупанты усилили репрессии против гражданских, отказывающихся от паспорта России. Запустили "мобильные группы" по паспортизации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.
Как пишет пресс-служба, оккупанты наращивают темпы принудительной "паспортизации" и прибегают к насилию над теми, кто отказывается брать российскую макулатуру.
"Еще в конце марта российский диктатор Владимир Путин выразил свое недовольство темпами паспортизации на ВОТ. В ответ оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы" по паспортизации", - пишет пресс-служба.
"Мобильные группы" объезжают дома гражданских и "агитируют" их получать паспорт. Нередко, в случае отказа, оккупанты прибегают к давлению: от угроз до применения физической силы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты заставляют учителей отказываться от украинского гражданства во временно оккупированном Мелитополе.
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