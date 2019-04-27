Путін може спростити видачу паспортів РФ усім українцям

Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всієї України.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - заявив Путін.

Він також додав, що російська влада виконає всі свої соціальні зобов'язання, незважаючи на рішення про паспорти для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачу паспортів на Донбасі.

У той же час російський президент вважає, що майбутня роздача паспортів на окупованому Донбасі схожа на ситуацію з угорськими документами на Закарпатті. Він також висловив здивування різкою негативною реакцією української влади і Заходу



