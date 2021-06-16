Путін дорікнув США у військових навчаннях біля кордонів Росії

Путін шкодує, що США проводять навчання біля російських кордонів.

"Ми проводимо навчання на своїй території, так само, як Сполучені Штати проводять на своїй території багато навчань. Але ми не проводимо навчань, підтягуючи свою техніку і особовий склад до державних кордонів США. На жаль, наші американські партнери роблять це прямо зараз", - заявив він.

РБК-Україна писало, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що повне відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози залишається високим.