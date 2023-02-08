Путин тянет время в войне против Украины, ведь думает, что оно на его стороне - эстонская разведка

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что время на его стороне в войне против Украины, ведь у него достаточно ресурсов для подпитки своей военной машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии отмечено, что хотя Россия вряд ли достигнет "качественного скачка" в своей способности вести войну, Путина это не остановит, несмотря на неудачи в первый год вторжения. Ключевым фактором для него ослабление поддержки Украины со стороны партнеров, таких как США и НАТО.

"Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощатся раньше России", - говорится в сообщении. Также Путина считает, что сможет бомбами заставить Украину сесть за стол переговоров.

В отчете отмечается, что даже несмотря на то, что российские военные стратеги были схвачены врасплох способностью Украины защищаться и масштабом санкций США и ЕС, правительство Путина не проявляет никаких признаков уступчивости и может применить инструменты "пропагандистского империализма".

Между тем российская элита все больше озабочена тем, что Путин "сошел с ума, но большинству из них не хватает смелости сделать реальные шаги к переменам".

При этом в потенциальной постпутинской России нет ни одной значительной группы, которая выступает за демократические ценности. В то же время "радикальные" фракции соревнуются за власть. Среди них руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Эстонская разведка называет авторитарный режим Путина "Советским Союзом 2.0", где "на горизонте не было нового Горбачева, не говоря уже об Ельцине".

Разведка обеспокоена тем, что вторжение повысило риск военного конфликта в странах Балтии, поскольку дальнейшая мобилизация и планируемые в конце этого года масштабные российские военные учения, как ожидается, усилят напряжение на восточном фланге НАТО.

Считая Балтию наиболее уязвимым регионом в военном альянсе с 30 членами, Россия, "вероятно", отдаст приоритет восстановлению своих войск вблизи Эстонии, что может занять до четырех лет.