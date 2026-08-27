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Путин целенаправленно атакует американский бизнес в Украине, - сенатор Блюменталь

09:20 27.08.2026 Чт
2 мин
Половина американских предприятий в Украине потерпела значительные удары РФ
aimg Татьяна Степанова
Путин целенаправленно атакует американский бизнес в Украине, - сенатор Блюменталь Фото: сенатор США Ричард Блюменталь (Виталий Носач,РБК-Украина)
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Россия целенаправленно и намеренно атакует американские предприятия в Украине. Половина из них потерпела значительные удары российскими ракетами или беспилотниками.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь на пресс-конференции в Киеве, передает "Радио Свобода".

"Американцы должны быть возмущены тем, что Владимир Путин целенаправленно и преднамеренно наносит удары по американскому бизнесу. Не стоит заблуждаться: это не ракеты или дроны, которые случайно сошли с курса. Эти атаки являются преднамеренными и повторяются. Они нанесли ущерб на миллионы долларов и являются грубым нарушением международного права, не говоря уже об элементарных моральных нормах", - сказал сенатор.

Он выразил надежду, что американский бизнес будет решительнее обращаться к президенту Дональду Трампу и Конгрессу с призывом продемонстрировать силу США, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне.

На вопрос о том, насколько тема поддержки Украины может быть важна во время предстоящих промежуточных выборов в США и может ли Вашингтон возобновить финансовую помощь Киеву в случае победы демократов, Блюменталь спрогнозировал, что демократам удастся получить большинство в Палате представителей.

"Мой личный прогноз заключается в том, что демократы получат большинство в Палате представителей. И, честно говоря, как демократ, я тоже надеюсь на Сенат", - добавил сенатор.

Сейчас у республиканцев большинство в Палате представителей и Сенате. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс - будут переизбираться полный состав Палаты представителей и треть сенаторов.

Удары РФ по американским предприятиям

Напомним, в этом году Россия начала систематические атаки на объекты крупных американских корпораций в Украине, однако администрация президента США Дональда Трампа фактически не реагирует на эти инциденты.

В частности, 23 августа российская армия нанесла удары по фабрике американской корпорации Mondelez International в Тростянце Сумской области. Два удара беспилотников повредили помещение завода и ранили нескольких сотрудников, обошлось без жертв.

В начале этого года Россия уже наносила удар по этому же заводу Mondelez в Тростянце - тогда ракета повредила один из производственных корпусов, жертв не было.

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