Путин целенаправленно атакует американский бизнес в Украине, - сенатор Блюменталь

Россия целенаправленно и намеренно атакует американские предприятия в Украине. Половина из них потерпела значительные удары российскими ракетами или беспилотниками.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь на пресс-конференции в Киеве, передает "Радио Свобода" .

"Американцы должны быть возмущены тем, что Владимир Путин целенаправленно и преднамеренно наносит удары по американскому бизнесу. Не стоит заблуждаться: это не ракеты или дроны, которые случайно сошли с курса. Эти атаки являются преднамеренными и повторяются. Они нанесли ущерб на миллионы долларов и являются грубым нарушением международного права, не говоря уже об элементарных моральных нормах", - сказал сенатор.

Он выразил надежду, что американский бизнес будет решительнее обращаться к президенту Дональду Трампу и Конгрессу с призывом продемонстрировать силу США, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне.

На вопрос о том, насколько тема поддержки Украины может быть важна во время предстоящих промежуточных выборов в США и может ли Вашингтон возобновить финансовую помощь Киеву в случае победы демократов, Блюменталь спрогнозировал, что демократам удастся получить большинство в Палате представителей.

"Мой личный прогноз заключается в том, что демократы получат большинство в Палате представителей. И, честно говоря, как демократ, я тоже надеюсь на Сенат", - добавил сенатор.

Сейчас у республиканцев большинство в Палате представителей и Сенате. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс - будут переизбираться полный состав Палаты представителей и треть сенаторов.