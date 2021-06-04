Путін про транзит газу через Україну: у нас немає обов'язку всіх годувати

Путін зазначив, що зараз між РФ і Україною діє контракт, що передбачає прокачування через українську ГТС до 40 млрд кубічних метрів газу протягом найближчих 5 років.

"Ви думаєте, що ми повинні всіх годувати? У нас обов'язок такий всіх годувати, або що? У нас є контракт з Україною з приводу прокачування газу через Україну. Ми будемо прокачувати протягом 5 років до 40 млрд кубічних метрів. У кращі роки прокачували мало не до 200, але якби були нормальні відносини, то значну частину і прокачували б через Україну", - заявив він.

Путін додав, що в майбутньому поставки в Європу будуть рости, тому буде можливість завантажувати ГТС України і після запуску "Північного потоку-2".

"Є можливість завантажувати ГТС України в майбутньому, навіть після завершення контракту на транзит. Ми хочемо цього, але потрібна добра воля України", - зазначив він.

Водночас російський президент зазначив, що газопровід "Північний потік-2" буде обходитися дешевше, ніж транспортування газу транзитом через Україну і ще ряд країн.

"Ті, хто думають або вважають, що це в обхід якихось інших транзитерів - ця теза не відповідає дійсності. Тому що маршрут по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини за кількістю кілометрів коротше, хочу, щоб ще раз почули, ніж через європейські країни. Він коротший і дешевший", - резюмував Путін.