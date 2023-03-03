Путин и все его сообщники должны получить справедливые приговоры за агрессию, - Зеленский

Глава государства в ходе саммита, на котором присутствовали чиновники ряда стран, подчеркнул, что мир должен мощно ответить на агрессию и террор.

Президент отметил, что сейчас Украине вместе со странами Запада необходимо подготовить полный инструментарий как на национальном, так и на международном уровне, чтобы правосудие сработало в отношении всех аспектов агрессии россиян и всех ее виновников.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин и все его сообщники должны получить законные и справедливые приговоры. За все, что они натворили. Во имя и память всех, чьи жизни они унесли, чьи судьбы они разрушили. За агрессию, которую они начали", - заявил Зеленский.