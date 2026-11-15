"Путин в своих мечтах видит себя в Ялте 1945 года": Сибига отреагировал на новые требования РФ

"Путин вбрасывает идеи о перекроивании европейского порядка безопасности. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну", - отметил Сибига.

Он напомнил, что Россия потратила четыре года и восемь месяцев на то, чтобы "почти захватить" село Малая Токмачка в Запорожской области.

К тому же Россия потеряла более 1,6 млн. военных убитыми и ранеными, но так и не достигла ни одной цели своего вторжения.

Только за октябрь она потеряла 54 400 оккупантов, тогда как Украина освободила больше территории, чем России удалось захватить.

"На этом этапе максимум, о чем Путин может договариваться - это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии столкновения, а не сферы влияния в Европе", - подчеркнул министр.



По его мнению, Европе не требуется новый порядок безопасности.

"Он уже существует, и Россия его постоянно нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы - положить конец российской агрессии против Украины", - отметил глава МИД.