"Путин в своих мечтах видит себя в Ялте 1945 года": Сибига отреагировал на новые требования РФ

Россия не достигла целей своего вторжения в Украину, поэтому не может претендовать на пересмотр порядка безопасности Европы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Путин вбрасывает идеи о перекроивании европейского порядка безопасности. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну", - отметил Сибига.
Он напомнил, что Россия потратила четыре года и восемь месяцев на то, чтобы "почти захватить" село Малая Токмачка в Запорожской области.
К тому же Россия потеряла более 1,6 млн. военных убитыми и ранеными, но так и не достигла ни одной цели своего вторжения.
Только за октябрь она потеряла 54 400 оккупантов, тогда как Украина освободила больше территории, чем России удалось захватить.
"На этом этапе максимум, о чем Путин может договариваться - это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии столкновения, а не сферы влияния в Европе", - подчеркнул министр.
По его мнению, Европе не требуется новый порядок безопасности.
"Он уже существует, и Россия его постоянно нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы - положить конец российской агрессии против Украины", - отметил глава МИД.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия снова начинает требовать от НАТО, чтобы Альянс вывел свои войска на позиции, которые он занимал в 1997 году. Все это происходит в рамках требований по пересмотру всей европейской безопасности.
Издание Bild также сообщало, что Россия для завершения войны в Украине требует выхода Финляндии из НАТО и отказ альянса от размещения баз в странах Балтии. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг публикацию и начал утверждать, что такие условия не выдвигались.
Кроме того, по информации СМИ, Россия предложила США вернуться к отношениям по модели холодной войны и разделить Европу на сферы влияния.