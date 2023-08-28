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Итальянское правительство просит ЕС помочь разрешить миграционный кризис

Понедельник 28 августа 2023 06:47
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Итальянское правительство просит ЕС помочь разрешить миграционный кризис Фото: Италия просит ЕС помочь с миграционным кризисом (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр предприятий и производства Италии Адольфо Урсо обратился в Евросоюз с просьбой помочь разрешить кризис с мигрантами на острове Лампедуза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Он отметил, что ситуация на Лампедуге "очевидна для всех" и "именно Европа должна помочь Италии справиться с ней".

"Ситуация здесь неустойчива. Необходимо найти решение для уменьшения (количества прибытия мигрантов - ред), с одной стороны, и дальнейшего укрепления существующих положений (для управления ситуации с мигрантами - ред) с другой", - заявил Урсо.

По состоянию на 27 августа на острове находится 4267 нелегальных мигрантов и беженцев, из которых более половины прибыло за последние два дня. Первую группу из 550 человек должны были отправить на материк паромом, а вторую из 140 – военными самолетами.

Ситуация с мигрантами в Италии

Нелегальные мигранты из стран, имеющих выход в Средиземное море и пытающиеся бежать в Европу, чаще всего выбирают путь в Лампедузу. Поэтому в регионе экстримальное количество инцидентов с человеческими жертвами. Только за первый квартал 2023 года из-за этого погиб более 441 человек.

Так, 7 августа у берегов Лампедузы перевернулась лодка с мигрантами - сообщалось о двух погибших и более 30 пропавших без вести.

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